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Ситуация в Донбассе

Насалик: Украина восстановит электроснабжение ОРЛО, когда будет погашен долг

Насалик: Украина восстановит электроснабжение ОРЛО, когда будет погашен долг
Игорь Насалик / Фото: slovoidilo.ua

Боевики должны более 2 млрд грн

25.04.17 230
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Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если долг погасят. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает 112 Украина.

"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - сказал Насалик.

Он подчеркнул, что решение об отключении электроснабжения - экономическое.

"Отключение неконтролируемой части Луганской области – это не политическое решение. Это чисто экономическое решение. Оно еще больше обострилось на протяжении последних двух месяцев, все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение – это не решение Кабмина", - отметил министр.

По славам министра долг ОРЛО за электроэнергию составил более 2 млрд грн.

"Для того, чтобы сформировать, сколько это в деньгах, должен сказать, что Украина по перетокам передавала 4,5 млн кВт каждые сутки, условно это 6 млн, по месяцу это 180 млн, по году это более 2 млрд, которые не оплачивались".

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

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