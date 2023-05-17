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Политика

Украли более 1,5 млрд гривен: экс-министру Насалику грозит до 6 лет тюрьмы, – прокуроры

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Фото: Главком | Насалика подозревали в недостоверном декларировании

Бывший министр и один из экс-глав нефтегазового департамента Минэнерго заключали убыточные договоры со структурами известного бизнесмена, утверждает Офис генпрокурора Украины. Предпринимателям списывали деньги за эксплуатацию госимущества.

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Бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику предъявили новое подозрение. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины 17 мая.

Экс-чиновнику и бывшему руководителю нефтегазового департамента Минэнерго инкриминируют злоупотребление служебным положением. Судя по информации на сайте Госбюро расследований (ГБР), речь идет об экс-министре Игоре Насалике.

В феврале 2023 года в указанном уголовном производстве сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Тогда подозрение получил именно Насалик.

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Игорю Насалику предъявили новое подозрение

Правоохранители утверждают, что чиновники изменили договоры эксплуатации газораспределительных систем. Из 37 договоров с операторами 33 были подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений.

Подозреваемые заключили убыточные для страны соглашения со структурами известного бизнесмена. Предпринимателям за эксплуатацию госимущества искусственно списывали средства.

Насалик и его сообщники с мая 2017-го по декабрь 2020 года не обеспечили поступлений в бюджет на 1,55 млрд гривен, отметили прокуроры.

Подозрения сообщили по ч. 2 статьи 28 и ч. 2 статьи 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование ведут следователи ГБР.

Напомним, что Насалика подозревали в недостоверном декларировании. По версии следствия, он скрыл 1,2 млн долларов с 2015 по 2018 годы. Высший антикоррупционный суд в ноябре 2020 года закрыл это дело.

Фокус ранее писал, что Насалика вызывали на бой по правилам ММА за его заявление о срыве планов по повышению добычи газа компанией "Укргаздобыча".