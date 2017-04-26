В Украине собрались строить ТЭС на биотопливе

В Золотоноше Черкасской области планируют строительство теплоэлектростанции, работающей на биотопливе.
Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на местное издание "Черкасский край".
Станция будет производить от 6 до 12 МВт электроэнергии на основе щепы, соломы и отходов зерновых. Сам объект может заработать уже в январе 2020 года.
Причем, себестоимость такой электроэнергии будет в 4 раза дешевле. Сумма инвестиций составит от 35 до 40 млн евро.
За сутки станция будет "потреблять" 450-500 тонн такого сырья.
Напомним, Великобритания пережила 21 апреля без угля.