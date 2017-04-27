АТО: Погиб украинский военный, шестеро бойцов получили ранения

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции обостряется. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих ВСУ получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня.

На мариупольском направлении противник бил по позициям ВСУ рядом с Широкино из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибра 82 мм противник применил по позициям наших войск вблизи Березового. Защитников Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинской армии недалеко от населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты ВСУ вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям сил АТО вблизи Троицкого противник бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам ВСУ неподалеку Верхнеторецкого. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям украинских военных рядом с Майорском и Новгородским. Под Новгородским действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения российско-оккупационных войск террористы били по опорным пунктам ВСУ вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120 мм враг накрывал позиции сил АТО рядом с населенным пунктом Попасная, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по украинским опорным пунктам в районе Троицкого. Защитников Новозвановки противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.