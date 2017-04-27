Защита Насирова ранее выступила против переноса рассмотрения дела на утро, объясняя, что у их подзащитного операция. В свою очередь судья потребовала документ, подтверждающий, что проведение операция необходима именно сегодня утром, 27 апреля, пишет "Укринформ".

Роман Насиров заявил в суде, что не собирается бежать за границу и все риски, о которых заявляют прокуроры САП, являются безосновательными.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.