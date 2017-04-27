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Видео В Киеве проходит заседание суда о продлении меры пресечения Насирову

<span class="label red">Видео</span> В Киеве проходит заседание суда о продлении меры пресечения Насирову
Роман Насиров / Фото: пресс-служба Кабмина

Отстраненный глава ГФС заявил, что все риски, о которых говорят прокуроры САП, безосновательные

27.04.17 108
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Сегодня, 27 апреля, в Соломенском райсуде столицы проходит заседание о продлении меры пресечения отстраненному главе ГФС Украины Роману Насирову.

Защита Насирова ранее выступила против переноса рассмотрения дела на утро, объясняя, что у их подзащитного операция. В свою очередь судья потребовала документ, подтверждающий, что проведение операция необходима именно сегодня утром, 27 апреля, пишет "Укринформ".

Роман Насиров заявил в суде, что не собирается бежать за границу и все риски, о которых заявляют прокуроры САП, являются безосновательными.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

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