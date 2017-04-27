Украинские пограничники получат американские средства военной радиосвязи

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в пятницу, 28 апреля, получит от Министерства обороны США средства военной радиосвязи, стоимость которых составляет 21 млн долларов.
Об этом сообщат пресс-служба ведомства.
Отмечается, что передача техники состоится в Киеве на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации.
"Приборы радиосвязи на 21 млн долларов поступили в рамках совместного с правительством США проекта международной технической помощи "Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, США могут полностью запретить провоз электроники из Европы.