Охрана границы по-новому: в ГПСУ объяснили увеличение численности пограничников (видео)

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, пограничная служба продолжает усиливать свои возможности. В будущем новые подразделения должны будут держать оборону границы.

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В Верховной Раде проголосовали за то, чтобы численность представителей Государственной пограничной службы Украины была увеличена. Спикер ведомства Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, с чем связано это решение.

По его словам, увеличение количества пограничников является условием реалий, которые действуют сегодня. В ГПСУ намерены усилить свои возможности, чтобы увеличить уровень безопасности.

"Государственная пограничная служба сейчас формирует и продолжает усиливать свои возможности, создавая подразделения нового образца бригадного типа. То есть те подразделения, которые фактически могут совершать боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для впечатления техники противника. Поэтому именно этим и вызвано увеличение численности штата ГПСУ, потому что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы. Это уже не будет та модель охраны, которая была раньше. Это уже будет военная составляющая", — заявил Андрей Демченко.

Уже 24 апреля народные депутаты Верховной Рады проголосовали за соответствующее решение. Количество пограничников вырастет до 75 тысяч военнослужащих. Правительственный законопроект № 11091 поддержали 327 народных депутатов.

"Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих", — писал нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что Госпогранслужба тестирует украинскую программу, которая при помощи машинного зрения должна будет искать нарушителей. Система сейчас проходит тестирование на отдельных участках фронта, высматривая различные объекты как днем, так и ночью.