Охорона кордону по-новому: у ДПСУ пояснили збільшення чисельності прикордонників (відео)

За словами речника відомства Андрія Демченка, прикордонна служба продовжує посилювати свої можливості. У майбутньому нові підрозділи повинні будуть тримати оборону кордону.

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У Верховній Раді проголосували за те, щоб чисельність представників Державної прикордонної служби України було збільшено. Спікер відомства Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, із чим пов'язане це рішення.

За його словами, збільшення кількості прикордонників є умовою реалій, які діють сьогодні. У ДПСУ мають намір посилити свої можливості, щоб збільшити рівень безпеки.

"Державна прикордонна служба зараз формує і продовжує посилювати свої можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Тобто ті підрозділи, які фактично можуть здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію та інші засоби для ураження техніки противника. Тому саме цим і спричинено збільшення чисельності штату ДПСУ, тому що надалі ці підрозділи будуть тримати оборону кордону. Це вже не буде та модель охорони, яка була раніше. Це вже буде військова складова", — заявив Андрій Демченко.

Уже 24 квітня народні депутати Верховної Ради проголосували за відповідне рішення. Кількість прикордонників зросте до 75 тисяч військовослужбовців. Урядовий законопроєкт № 11091 підтримали 327 народних депутатів.

"Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців", — писав нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 10 квітня повідомлялося, що Держприкордонслужба тестує українську програму, яка за допомогою машинного зору повинна буде шукати порушників. Система зараз проходить тестування на окремих ділянках фронту, виглядаючи різні об'єкти як вдень, так і вночі.