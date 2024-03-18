Плюс 15 тисяч: в Україні пропонують суттєво збільшити прикордонні війська

Чисельність прикордонних військ України в разі ухвалення парламентом законопроєкту складе 75 тисяч осіб.

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У понеділок, 18 березня, Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тисяч осіб. Про це повідомив у Telegram постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Він пояснив, що така ініціатива пов'язана з "нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Державної прикордонної служби (ДПСУ) в складі Сил оборони та забезпечення готовності ДПСУ в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах".

Також збільшення кількості особового складу прикордонників пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами й засобами ДПСУ на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

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Зі свого боку, речник Держприкордонслужби заявив, що така ініціатива відповідає нинішнім викликам.

"ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема й на лінії фронту, а в подальшому передбачатиме взяття під контроль ділянок кордону та відповідно виконання завдань із оборони, що тягне за собою необхідність збільшення штатної чисельності Держприкордонслужби", — сказав Демченко в коментарі "Українській правді".

На сайті Верховної Ради вже з'явилася інформаційна картка щодо реєстрації "Проєкту Закону про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України".

Текст документа на момент публікації новини на сайті парламенту відсутній.

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Нагадаємо, 12 березня під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості прикордонних військ. Рішення він пояснював поточними завданнями захисту від російської агресії, а також покликався на необхідність довготривалого захисту кордонів нашої держави після закінчення війни.

Нагадаємо, у березні 2022 року парламент збільшив чисельність ДПСУ на 7 тисяч військовослужбовців. Відповідно до закону, в особливий період загальна чисельність Держприкордонслужби становить 60 тисяч осіб, із них 52 тисячі — військовослужбовці.

Отже, у разі ухвалення запропонованого Кабміном документа чисельність прикордонних військ України складе 75 тисяч осіб.

Нагадаємо, 29 січня Володимир Зеленський повідомив, що чисельність Збройних сил України становить 880 тисяч.