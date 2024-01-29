"Усі вони захищають мир": Зеленський назвав чисельність української армії (відео)

Український лідер підкреслив, що нашу армію можна назвати мільйонною. Окремо Зеленський розповів, що після початку повномасштабного вторгнення з країни виїхали до 7,5 млн громадян.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що армію нашої країни можна назвати мільйонною. Він уточнив, що насправді чисельність Збройних сил становить 880 тисяч. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому в нас 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трохи. Сказати точно цифру не можу", — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що на поточний момент точна кількість людей, які залишили країну з початку повномасштабної війни, залишається невідомою. Заявивши, що ця цифра перебуває в межах від 6,5 до 7,5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", — додав Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський попередив про наслідки затримки допомоги від США. За словами президента, якщо Україна не отримає допомогу, яка близько шести місяців затримується Палатою представників Конгресу США, то світ, у підсумку, матиме три наслідки таких дій. Серед іншого, під загрозою війни опиняться країни Європейського Союзу, оскільки російська влада побачить, що може воювати без наслідків.

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки зможуть вступити до лав ЗСУ через Державну службу зайнятості. Там вони зможуть самостійно обрати не лише підрозділ, у якому служитимуть, а й спеціальність.

Раніше повідомлялося про те, чи можуть мобілізувати батька дитини з інвалідністю. Батько дитини-інваліда має право на відтермінування від мобілізації, незалежно від того, який із батьків зазначений у документах про дитину.