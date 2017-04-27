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Новости компаний В Киеве пройдет FACE of ART 2017

<span class="label">Новости компаний</span> В Киеве пройдет FACE of ART 2017

Международный фестиваль современного искусства

Галерея «Лавра», Киев

5 14 мая

27.04.17 24
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С 5 по 14 мая 2017 года в киевской городской галерее искусств «Лавра» пройдет Международный фестиваль современного искусства FACE of ART – масштабное, мультидисциплинарное событие, которое объединит визуальное искусство, науку и технологии.

Целью мероприятия является культурная репрезентация столицы Украины во время песенного конкурса «Евровидение» как города открытых творческих возможностей, современного кластера, предоставляющего художникам из разных стран мира возможность и вдохновение для сотворчества, поиска нового универсального языка искусства. Продвижение украинского современного искусства является обязательным пунктом программы фестиваля, ведь именно оно способно наладить достойной уровень культурной дипломатии, поднять социально важные вопросы, требующие диалога и критического осмысления.

Основателем FACE of ART стала Татьяна Миронова, директор киевской муниципальной галерее «Лавра», арт-эксперт. Проект проходит при поддержке Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Международный фестиваль пройдет в исторической части города, в здании и на территории киевской городской галерее «Лавра», являющейся частью Киево-Печерской крепости памятником архитектуры XIX столетия. Главная муниципальная галерея города Киева открылась в 1996 году, по сей день не изменяя вектор деятельности, но оставаясь динамичной институцией, которая стремится передать дух украинского настоящего через культуру и искусство.

Программа Международного фестиваля искусства FACE of ART 2017:

  • Выставка «Удивительная растерянность» по итогам деятельности арт-резиденции FACE, кураторы Райнальд Шумахер, Натали Хойос (Германия)
  • Видеопрограмма, в которую войдут работы Трейси Эмин (Великобритания), Вольфганга Тильманса (Германия), Ринеке Дейкстра (Нидерланды)
  • Видеоинсталляция Евгения Чернышева
  • Медиаинсталяция арт-группы Tenpoint
  • Групповая выставка украинских художников Science Art
  • Создание росписи-карты под открытым небом с Алевтиной Кахидзе
  • VR-show

Также, во время Фестиваля FACE of ART в киевской городской галерее «Лавра» пройдут дни джаза с Энвером Измайловым, Владимиром Соляником, музыкальные выступления Green Grey, Tabula Rasa, Katya Chilly, Tik Tu, Sinoptik, Fontaliza, фестиваль света, будет действовать детская программа, проходить кинопоказы.

Первым этапом подготовки к Международному фестивалю современного искусства стала FACE Residency, которая начала свою деятельность 1 апреля 2017 при содействии UA Foundation фонда, поддерживающего международное современное искусство, основанного в 2014 году Татьяной Мироновой. Художники из Грузии, Польши, Шотландии, Украины, Хорватии, Германии, США в течение месяца общались, знакомились с Киевом, местной арт-средой. В день открытия Фестиваля участники резиденции, которая будет проходить раз в два года, представят работы, которые станут рефлексиями на пережитое и прочувствованное за это время в столице Украины. Кураторами арт-резиденции стали Райнальд Шумахер, Натали Хойос (Германия) и Алевтина Кахидзе (Украина).

Организаторы: киевская муниципальная галерея «Лавра» при поддержке Департамента культуры КГГА.

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