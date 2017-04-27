В Днипре прекращена деятельность российского конвертцентра

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

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Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, СБУ задержала торговцев оружием в Николаеве.