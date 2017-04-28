Киевская городская государственная администрация решила временно ограничить движение автотранспорта на пересечении Оболонского проспекта и улицы Героев Днепра с 28 апреля по 7 июля и с 8 июля до 15 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 28 до 7 июля будет запрещено движение транспортных средств на круговой развязке в пределах пересечения с улицы Героев Днепра в направлении движения к улице Героев Сталинграда, на круговой развязке в пределах пересечения с Оболонским проспектом в направлении движения к улице Маршала Тимошенко, на круговой развязке в пределах пересечения с Оболонским проспектом в направлении движения к улице Героев Сталинграда за счет второй и третьей существующих полос в направлении улицы Богатырской.

Кроме того, с 8 июля по 15 сентября, в связи со строительными работами на пересечении Оболонского проспекта и улицы Героев Днепра в Оболонском районе Киева будет запрещено движение на круговой развязке в пределах пересечения с улицы Героев Днепра в направлении движения к улице Богатырской, на круговой развязке в пределах пересечения с Оболонским проспектом в направлении движения к улице Северной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На мосту Метро в Киеве до конца месяца ограничили движение

Также в этот период будет ограничено движение транспортных средств по улице Героев Днепра на круговой развязке в пределах к пересечения с Оболонским проспектом в направлении движения к улице Героев Сталинграда во второй и третьей полосах движения.