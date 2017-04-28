Еврогородок на Крещатике планируют открыть 4 мая

На главной улице столицы продолжаются активные работы по сооружению "Еврогородка" (Eurovision Village) - официальной фан-зоны Евровидения-2017. Об этом сообщает Укринформ.

Работы планируется завершить до 3 мая, а официальное открытие "Еврогородка" состоится вечером 4 мая.

Сейчас уже установлено ограждение фан-зоны, ведутся работы по обустройству кейтеринговой зоны, начинается установление баннеров спонсоров.

Также сооружается сцена - вторая по размерам сцена Евровидения (после арены на МВЦ).

Как обещают организаторы, посетителей "Еврогородка" ожидает насыщенная программа выступлений: на сцене будут выступать конкурсанты Евровидения-2017 (более чем из 12 стран), украинские исполнители, а также будут представлены различные творческие проекты.

На территории "Еврогородка" также будут установлены два больших экрана (12х7 и 7х5 метров), кроме того, спонсоры установят большие плазмы. На экранах будут транслироваться оба полуфинала и финал конкурса, а также церемонии открытия и красной дорожки. Увидеть эти события в прямом эфире можно будет из любой части фан-зоны.

Общая площадь локации - 13 тысяч квадратных метров, на которых, кроме сцены, расположатся лаунж-зоны, места для зрителей, фуд-корт, информационные точки. Кейтеринговая зона займет около 70 метров.

Кроме того, в городке будут работать волонтеры Евровидения 2017, к которым можно будет обратиться по любому вопросу. Всего будет около 600 человек, привлеченных к деятельности фан-зоны.

Фан-зона расположится на Крещатике (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого). Будет работать два основных и два дополнительных входа.

"Еврогородок" будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, а в дни полуфиналов и финала - до момента завершения шоу.

Попасть в фан-зону смогут все желающие, вход - свободен. В то же время, организаторы советуют все-таки иметь документ, подтверждающий личность.

Ожидается, что ежедневно через фан-зону, которая будет работать с 4 по 14 мая, будут проходить около 7-8 тыс. человек.