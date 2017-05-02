Крупнейшая итальянская авиакомпания после двухлетнего перерыва вернулась в Украину

Самолеты Alitalia будут курсировать по маршруту Киев-Рим

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами. Первый такой рейс встречали 2 мая в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Об этом пишет Delo.ua.

Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года.

Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.

Напомним, самолеты Alitalia прекратили летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.

Alitalia - крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе.

Парк самолетов Alitalia – один из самых молодых в мире, средний возраст авиалайнеров – около 8 лет. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.