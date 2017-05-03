Украинцы должны миллиарды за услуги ЖКХ

Только за газ задолженность составляет более 7 млрд грн

С 1 января по 31 марта 2017 года долг украинцев за газ вырос на 16,7% - до 7,117 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, сообщает УНИАН.

За данный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 миллиарда гривен, а за содержание домов и придомовых территорий на 4 , 3% - до 2,5 миллиарда гривен.

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За первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) - до 1,3 миллиарда гривен и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) - до 345,5 миллиона гривен.

Напомним, правительство ввело формулу расчета цены газа для населения.