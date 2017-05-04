Исполнительная служба выселила Русский культурный центр из здания во Львове

Сотрудники исполнительной службы управления юстиции во Львовской области выселили Русский культурный центр из коммунального помещения по улице Короленко.
Об этом сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк в Facebook.
"В эти минуты завершается выселение Российского культурного общества из помещения на ул. Короленко, 1 а. Выселение проводит исполнительная служба управления юстиции. Мы это сделали: антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!", - написал он
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Напомним, данное помещение с октября 1990 года на льготных условиях арендовала общественная организация "Общество друзей русской и украинской культур имени Пушкина". В октябре прошлого года Львовский областной совет решил отремонтировать здание и передать его волонтерам. До 14 ноября 2016 года организации, которые арендуют здание, должны были выселиться, но не сделали этого. После этого Львовский облсовет подал на них в суд.
Здание планируют использовать как культурно-реабилитационный центр для ветеранов АТО или музей.