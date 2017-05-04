Деева решила противодействовать домашнему насилию с помощью мобильных групп

Заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева заявила, что в трех городах Украины начнут работу мобильные группы по противодействию домашнему насилию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
По словам Деевой, группы будут работать в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецк Луганской области.
"В мае начинаем обучение мобильных групп по противодействию домашнему насилию, уже в начале лета они будут выполнять свою работу по выявлению и оказанию помощи тем, кто страдает от домашнего насилия и склонен к опасному внешнему влиянию", - сказала она.
Напомним, в России официально декриминализировали насилие в семье.