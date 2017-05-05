В Минобороны еще не решили, что делать с базой в Балаклее

Решение о целесообразности сохранения 65 арсенала (в/ч 1652) в Балаклее Харьковской области будет принято в ближайшее время, пообещал министр обороны Украины Степан Полторак.

"Окончательное решение по арсеналу будет принято в ближайшее время", - сказал Полторак в Харькове в пятницу, сообщают украинские СМИ.

Он отметил, что в четверг общался с местными жителями и многие, по его словам, не поддерживают идею закрытия арсенала.

Министр также заявил, что в случае сохранения арсенала будут использоваться только защищенные хранилища. "Если база останется, то она останется только в защищенных хранилищах, где мы действительно можем обеспечить сохранность боеприпасов", - сказал Полторак.

Напомним, в Балаклее умерла женщина, пострадавшая во время взрывов боеприпасов.