Дополнительные "боевые" выплаты в 70 тысяч: в Минобороны рассказали о существенном нюансе
Доплата в 70 тысяч гривен военным на фронте является дополнительным "бонусом" за участие в боевых действиях. Однако их будут выплачивать только тогда, когда защитник проведет на передовой практически полный месяц.
70 тысяч гривен украинским военным, выплаты которых утвердил Кабинет министров, являются дополнительным вознаграждением к уже существующим 100 тысячам, т.н. "боевым". Об этом "Укринформу" объяснила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
"Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом", — рассказала она.
По ее словам, средства получают военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, службы безопасности, разведчики ГУР, пограничники, полицейские, бойцы службы спецсвязи и спецслужбы транспорта, то есть те, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.
Кроме того, на дополнительные выплаты могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны и ВС РФ, на оккупированных территориях, а также непосредственно на территории врага.
Заместитель министра добавила, что с выплатой "премиальных" есть дополнительный нюанс. Скажем, "боевые" выплачиваются ежемесячно, а их сумма зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи. Что касается выплат 70 тысяч, то там действует немного другой принцип — за каждые 30 суммарно исчисленных дней выполнения задач.
"То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", — растолковала Наталья Калмыкова.
Напомним, как писал Фокус, предполагается, что "острую потребность" в финансировании этих расходов правительство почувствует уже в июне. Причем единственным возможным источником финансирования, как выяснилось, является повышение налогов.