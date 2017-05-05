Россия не будет считаться с решением Комитета министров Совета Европы по Крыму

Россия не будет выполнять решение Комитета министров Совета Европы, принятое 3 мая, относительно ситуации в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации.

В заявлении сказано, что проект решения о ситуации с правами человека на полуострове Украина якобы внесла для отвлечения от данной сферы на материковой части страны. В МИД РФ заявили, что аннексированный Крым сегодня находится "под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод".

"Решение КМСЕ – не о человеке и не о его правах. Оно – о том, как эту тему используют в политических целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров. Как государство, несущее ответственность за положение дел в Совете Европы, включая и Комитет министров, Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав человека на всем пространстве СЕ", - говорится в документе.

Напомним, 3 мая Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации в Крыму, которое стало первым комплексным документом главного руководящего органа Совета Европы, посвященным сугубо крымской проблематике.

В нем, в частности, Комитет министров в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.