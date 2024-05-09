Джанкой оказался "200-м хабом" для войск РФ, — Братчук (видео)

Оккупанты жалуются на морскую пехоту украинских войск, артиллерию и дроновые войска.

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Город Джанкой во временно оккупированном Крыму стал "200-м хабом" для российских оккупантов. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала "Ми-Україна".

Оккупанты жалуются на морскую пехоту украинских войск, артиллерию и дроны. В городе Джанкой регулярно фиксируют взрывы.

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"Джанкой стал "200-м хабом" для российских оккупантов, — отметил он.

Сергей Братчук рассказал, что враг несет значительные потери на левобережье Херсонской области. По его словам, всех, кто погиб или был ранен, транспортируют в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Ситуация в Джанкое

Партизаны 8 мая зафиксировали прибытие большого количества убитых и раненых российских оккупантов во временно оккупированный Джанкой в Крыму. Партизаны говорят, что ежедневно также фиксируют прибытие новых поездов на территорию временно оккупированного Крыма с пополнением личного состава оккупантов. В то же время агенты партизанского движения ежедневно фиксируют прибытие новых поездов с пополнением. Российские войска и в дальнейшем прибывают в Джанкой.

Войска РФ, как стало известно, 6 апреля, накапливают личный состав и перемещают технику в Джанкой. По словам представителей движения "Атеш", в военных госпиталях и гражданских больницах Джанкоя на лечении находится множество оккупантов, прибывших из оккупированной материковой Украины.

Напомним, Братчук 6 апреля рассказал о том, что оккупантов "джанкойский синдром", а катера Британии помогут освободить Левобережье. ВСУ проводят этап активной обороны, чтобы максимально истощить врага. Лучше не находиться возле военных частей РФ в Крыму, ведь это чрезвычайно опасно.