ВС РФ накапливают личный состав и перемещают технику в Джанкой, — подполье (фото)

По словам представителей движения "Атеш", в военных госпиталях и гражданских больницах Джанкоя на лечении находится множество оккупантов, прибывших с оккупированной материковой Украины.

Related video

Во временно оккупированном Джанкое происходит накопление личного состава российских военнослужащих, туда же зафиксировано перемещение военной техники оккупантов, в частности самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Большие потери российских захватнических войск заставляют Кремль проводить скрытую мобилизацию для компенсации этих потерь. В результате многие оккупанты прибывают в Джанкой для дальнейшего выдвижения на фронт", — говорится в сообщении.

Важно

"Готовы на любое преступление": спецслужбы готовят очередной теракт, — АТЕШ

Партизаны уточнили, что в военных госпиталях и гражданских больницах Джанкоя находится очень много оккупантов, которые лечатся и проходят реабилитацию после ранений, полученных на оккупированной материковой части Украины.

Скопление оккупантов в Джанкое Скопление оккупантов в Джанкое Скопление оккупантов в Джанкое Скопление оккупантов в Джанкое

Кроме того, высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов, по утверждению партизанского движения, заставляют их замещать уничтоженную технику и военных.

"Агенты нашего движения в Крыму фиксируют перемещение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С в сторону Джанкоя", — отметили в "Атеш".

Перемещение техники в Джанкой Перемещение САУ "Мста-С" в Джанкой

Напомним, 4 апреля партизанское движение "Атеш" сообщило, что в Рязанской области России ощущается острая нехватка в системах противовоздушной обороны, поскольку большинство ПВО региона перебросили в Крым. Военное командование Рязанской области ищет возможности по обеспечению защиты воинских частей, однако понимает, что без средств ПВО они беззащитны.

2 апреля партизаны зафиксировали перемещение крупногабаритной военной техники со стороны Российской Федерации из региона Азовского моря в направлении города Джанкой. Вражеские силы направили ее в направлении Херсонского региона.