ЗС РФ накопичують особовий склад та переміщують техніку до Джанкоя, — підпілля (фото)
За словами представників руху "Атеш", у військових госпіталях і цивільних лікарнях Джанкоя на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.
В тимчасово окупованому Джанкої відбувається накопичення особового складу російських військовослужбовців, туди ж зафіксовано переміщення військової техніки окупантів, зокрема самохідної артилерійської установки "Мста-С". Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
"Великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат. У результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висунення на фронт", — йдеться у повідомленні.Важливо
Партизани уточнили, що у військових госпіталях і цивільних лікарнях Джанкоя перебуває дуже багато окупантів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень, отриманих на окупованій материковій частині України.
Крім того, висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів, за твердженням партизанського руху, змушують їх заміщати знищену техніку та військових.
"Агенти нашого руху в Криму фіксують переміщення колони самохідної артилерійської установки 2С19 "Мста-С в сторону Джанкоя", — зазначили в "Атеш".
Нагадаємо, 4 квітня партизанський рух "Атеш" повідомив, що у Рязанській області Росії відчувається гостра нестача в системах протиповітряної оборони, оскільки більшість ППО регіону перекинули до Криму. Військове командування Рязанської області шукає можливості щодо забезпечення захисту військових частин, однак розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні.
2 квітня партизани зафіксували переміщення великогабаритної військової техніки з боку Російської Федерації з регіону Азовського моря в напрямку міста Джанкой. Ворожі сили спрямували її в напрямку Херсонського регіону.