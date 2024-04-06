ЗС РФ накопичують особовий склад та переміщують техніку до Джанкоя, — підпілля (фото)

За словами представників руху "Атеш", у військових госпіталях і цивільних лікарнях Джанкоя на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.

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В тимчасово окупованому Джанкої відбувається накопичення особового складу російських військовослужбовців, туди ж зафіксовано переміщення військової техніки окупантів, зокрема самохідної артилерійської установки "Мста-С". Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію для компенсації цих втрат. У результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висунення на фронт", — йдеться у повідомленні.

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Партизани уточнили, що у військових госпіталях і цивільних лікарнях Джанкоя перебуває дуже багато окупантів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень, отриманих на окупованій материковій частині України.

Скупчення окупантів у Джанкої Скупчення окупантів у Джанкої Скупчення окупантів у Джанкої Скупчення окупантів у Джанкої

Крім того, висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів, за твердженням партизанського руху, змушують їх заміщати знищену техніку та військових.

"Агенти нашого руху в Криму фіксують переміщення колони самохідної артилерійської установки 2С19 "Мста-С в сторону Джанкоя", — зазначили в "Атеш".

Переміщення техніки до Джанкоя Переміщення САУ "Мста-С" до Джанкоя

Нагадаємо, 4 квітня партизанський рух "Атеш" повідомив, що у Рязанській області Росії відчувається гостра нестача в системах протиповітряної оборони, оскільки більшість ППО регіону перекинули до Криму. Військове командування Рязанської області шукає можливості щодо забезпечення захисту військових частин, однак розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні.

2 квітня партизани зафіксували переміщення великогабаритної військової техніки з боку Російської Федерації з регіону Азовського моря в напрямку міста Джанкой. Ворожі сили спрямували її в напрямку Херсонського регіону.