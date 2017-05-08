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Вятрович по-прежнему хочет перенести выходной с 9 на 8 мая

Вятрович по-прежнему хочет перенести выходной с 9 на 8 мая
Владимир Вятрович / Фото: uacrisis.org

Об отмене празднования Дня победы речь не идет

08.05.17 53
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагает перенести выходной день с 9 мая на 8 мая. Об этом сообщает Апостроф.

Вятрович подчеркнул, что речь не идет об отмене 9 мая и эта дата останется Днем победы над нацизмом. Директор института Нацпамяти отметил, что не преследуется цель "обидеть или задеть" ветеранов, для большинства из которых, по его мнению, выходной день не имеет такого большого значения, как для молодого поколения, то есть людей, которые работают.

Напомним, уже несколько лет Украина отмечает День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) вместо советского Дня победы.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения установлен указом президента Украины Петра Порошенко "О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны" от 24 марта 2015 года.

При этом было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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