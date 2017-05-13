Организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры ликвидировала международную сеть по изготовлению, сбыту и контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов с центром в Харькове. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В состав преступной группировки входили около двадцати участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений.

Злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и переделывали его в боевое. Покупателей подыскивали через Интернет, создав страничку в одной из российских социальных сетей. Во время многоходовой спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ.

28 апреля сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска "Щербаковка" одного из членов банды, который пытался вывезти с Украины два боевых пистолета ПМ и одиннадцать травматических пистолетов.

Правоохранители провели более 20 обысков в местах проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве. Во время обысков изъято еще свыше 35 единиц оружия, приспособленного к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты ПМ, ТТ, Carrera, револьверы "Наган", РФ, "Сафари". Также изъято более полутысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование для кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов.

Кроме этого, сотрудники спецслужбы получили другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карточки, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовано видео задержания торговца оружием из зоны АТО

Двум организаторам преступной группы уже сообщено о подозрении по ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Судом избрана им мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других участников группы уголовное производство осуществляется по ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Следствие продолжается.