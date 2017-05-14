Дождались. Как прошла пресс-конференция Петра Порошенко

Большую пресс-конференцию Петра Порошенко журналисты ждали давно. Последний раз глава государства общался с ними в июле 2016-го. Традиционную пред- или посленовогоднюю пресс-конференцию отложили на неопределенное время. Глава государства выжидал выгодного информационного повода, с которым мог бы выйти к СМИ. Этим поводом стало решение Евросоюза предоставить Украине безвизовый режим, что было одним из главных обещаний Порошенко за время его каденции.

Вступительную десятиминутную речь Порошенко посвятил именно этой теме, но сразу же оговорился: пресс-конференция не тематическая, спрашивать можно обо всём. Как и на всех подобных мероприятиях, вопросы разделились на несколько категорий: предметно-новостные, например, о назначении чиновников на топ-должности, будущем минских переговоров; от журналистов местных СМИ о работе тамошних властей и ремонте дорог; неудобные, которые могли бы вывести президента из зоны комфорта.

Порошенко и его команда, конечно, готовились, чтобы долгожданная пресс-конференция пошла по нужному им сценарию. Так, увидев группу журналистов в футболках "Кто убил Павла?" (Павла Шеремета, об убийстве которого журналисты сняли резонансный фильм-расследование. – Фокус), президент высказался об этом по собственной инициативе, не дожидаясь вопросов. Впрочем, от расспросов на эту тему уйти не удалось. Именно они первый и единственный раз за два часа общения заставили главу государства повысить тон. Остальные неудобные вопросы Порошенко, как опытный оратор, "отбивал" домашними заготовками, уклоняясь от прямых ответов либо сводя всё к любимой теме российской гибридной агрессии. Последний вопрос, о Евровидении, Порошенко воспринял с плохо скрываемым облегчением.

Как говорили между собой журналисты уже после пресс-конференции, негласная победа в схватке с президентом в очередной раз осталась не за ними. Главный вопрос – зачем вообще было так долго откладывать общение со СМИ – так и остался без ответа. Задать его главе государства не успели – как и многие другие вопросы.

Ключевые высказывания Петра Порошенко на пресс-конференции.

О безвизовом режиме

«Безвиз – это преодоление последствий Переяславской Рады. Это более глубокое привлечение Украины к единому европейскому цивилизационному пространству. Это выход из так называемых постсоветских государств, которые в России называют "ближним зарубежьем". Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью "русского мира"»

О втором сроке

«По Конституции любой украинский гражданин, достигший 35-летнего возраста, имеет право баллотироваться с некоторыми ограничениями. Я уже достиг 35-летнего возраста. Думаю, на сегодняшний день рано говорить о кандидатах в президенты. Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать. В своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы»

О результатах своей работы

«Соглашение с ЕС подписано, безвиз заработает с июня. Возвращение к Конституции 2004 года – сделано. Дело Януковича - в суде. Дело 2 мая 2014 в Одессе – львиная доля подозреваемых установлена, некоторые задержаны. И позиции по децентрализации, дерегулирования, судебной реформе, электронном декларировании, электронным закупкам – многое сделано. Но доволен ли я? Нет. Есть определенные кадровые просчеты, есть определенная задержка в позициях реформ»

О расследовании убийства Павла Шеремета

«К сожалению, я ждал лучшего результата. И не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности. Если вы считаете, что президент Украины должен подменить Национальную полицию, которая проводит следствие по делу Шеремета, создать отдельное следственное подразделение, которое будет делать отдельные следственные действия, мой ответ очень простой – это незаконно и неконституционно»

О давлении спецслужб на антикоррупционных активистов и СМИ

«Такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе в отношении гражданского общества, является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украины не было такого уровня свободы и в отношении журналистов, и в отношении гражданского общества»

О переговорах по Донбассу

«На сегодняшний день мы используем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Но минские соглашения есть и вошли в решение Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Санкции против Путина применяются за невыполнение и неимплементацию минских соглашений, и мы не можем достичь мира, чего я хочу больше всего, именно из-за того, что Путин минские соглашения выполнять не хочет и не собирается. Но минские соглашения позволяют продемонстрировать всему миру, кто виноват в этом. Минские соглашения позволяют нам идти в суд, привлекать преступников к ответственности, в том числе и международной. Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает.

В конце следующей недели у меня будут многочасовые переговоры в Берлине с канцлером Германии о подготовке заседания в "нормандском формате"»

О футболке сына и телепередаче жены

«У нас очень демократичные отношения в семье. Она (Марина Порошенко. – Фокус) ведет активную общественную деятельность. И относительно того, что она собирается снимать цикл передач неполитических абсолютно она со мной не советовалась.

Это была ночь на Хэллоуин – и это был вертеп. Кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние парни, которые на Хэллоуин решили, что возможно такое поведение. Они не политики. Я расцениваю – даже в вертепе, даже на Хэллоуин – такое поведение абсолютно неприемлемым. У меня был разговор с моим 15-летним сыном по этому поводу. Уверяю вас, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял»

О двойном гражданстве

«Для меня неприемлемо, что в украинском парламенте есть лица с двойным или тройным гражданством. Я никогда не имел и не собираюсь иметь никаких других гражданств, ни я, ни члены моей семьи. А если любые изменения будут, то я об этом вовремя сообщу»

О пленках Онищенко

«Я не слушал (пленки. – Фокус) и не собираюсь. Если есть что-либо сообщить у господина Онищенко, он должен был прийти к следственным органам, прийти в суд – дать объяснения и в суде защищаться. Если у него есть что-то дополнительно передать следственным органам, как он говорил – в НАБУ, в прокуратуру, американцам или кому-либо иному, – я считаю, что это абсолютно правильный путь. Одновременно с тем, чтобы дать пояснения по своим преступлениям, передать все, что угодно, что он имеет»

Об инциденте на Евровидении

«Десятки тысяч человек, включая волонтеров, приложили сверхусилия, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, попа, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины»