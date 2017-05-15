Грицак сообщил о разоблачении "шатуна"

Лидер "Наждака" Дульский сейчас находится в Москве

Глава СБУ Василий Грицак сообщил о разоблачении спецслужбой организатора ряда провокационных и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине.

По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который в данный момент скрывается в Москве.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Глава СБУ добавил, что указанный злоумышленник причастен к акциям по перекрытию трассы якобы поляками по Львовской области, а также митингу в Ровно, на котором звучали лозунги о так называемой Ровенской народной республике. Участники акции получали от организаторов денежное вознаграждение.

Напомним, 12 мая в Ровно пытались провести сепаратистский митинг, участники которого собрались возле здания областной государственной администрации с плакатами "Ровенская Республика", "Янтарь – достояние Ровенской народной республики".