Угроза терактов в РФ: растет число стран, предупреждающих об опасности в Москве

Посольства предупреждают своих граждан в России о необходимости избегать мест скопления людей и по возможности немедленно покинуть территорию страны.

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Шесть государств присоединились к предупреждениям, выданным Соединенными Штатами и Великобританией относительно угрозы терактов в России. Фокус собрал сообщения властей, а также разобрался, с чем могут быть связаны такие предупреждения.

Так, Министерство иностранных дел Латвии, ссылаясь на информацию от американского посольства, призвало своих граждан быть бдительными и избегать массовых собраний в Москве в течение 48 часов. Они также рекомендовали латвийцам покинуть Россию из-за "напряженной обстановки в международной безопасности".

Канадские власти также советуют своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и предупреждают о возможном террористическом акте, ссылаясь на заявление американского посольства в Москве.

Шведское посольство также опубликовало предупреждение, в котором гражданам страны рекомендуется воздержаться от посещения России из-за ухудшения обстановки с безопасностью.

Аналогичное предупреждение было опубликовано посольством Южной Кореи в России, где отмечается угроза терактов, особенно в связи с мероприятиями, посвященными 8 марта, что может повлечь за собой несчастные случаи в местах массового скопления людей.

Посольство Чехии в России также призвало своих граждан проявить особую осторожность и избегать мест, где собирается большое количество людей, из-за возможных нападений экстремистских группировок в крупных городах России.

Кроме того, Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации о поездках в Россию, призывая своих граждан избегать таковых.

Реакция России

Отметим, что официально Кремль не комментировал предупреждения стран Запада, при этом главред пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на предупреждения о терактах в своем Telegram.

"Недорогие "партнеры"! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество" — заявила Симоньян.

С чем могут быть связаны предупреждения о терактах в России

Нардеп и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко в эфире телеканала "КИЇВ24" предположил, что подобные предупреждения посольств и властей стран связаны с "бурлением" внутри российского общества и неприятия действующего режима.

"То, что было до этого в Дагестане, в ближайшее время может произойти в Чечне, в любых других субъектах Российской Федерации. Имеются в виду беспорядки, неприятие "путинского режима". Это такая спичка, может в любой момент загореться. Причины и какие-то объяснения этому, я думаю, власть Путина не найдет.

Наливайченко подчеркнул, что в сообщениях западных ведомств четко говорится о возможных беспорядках, нападениях и экстремистских действиях в местах массового скопления людей.

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Напомним, вечером 7 марта посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в течение ближайших двух дней. Позже о подобной опасности заявили Министерство иностранных дел Великобритании и консульское бюро Госдепартамента США. Кроме того, в Вашингтоне уровень опасности путешествий в Россию был поднят до максимального.