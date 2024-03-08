Загроза терактів у РФ: зростає кількість країн, які попереджають про небезпеку в Москві

Посольства попереджають своїх громадян у Росії про необхідність уникати місць скупчення людей і за можливості негайно покинути територію країни.

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Шість держав приєдналися до попереджень, виданих Сполученими Штатами та Великою Британією щодо загрози терактів у Росії. Фокус зібрав повідомлення влади, а також розібрався, з чим можуть бути пов'язані такі попередження.

Так, Міністерство закордонних справ Латвії, посилаючись на інформацію від американського посольства, закликало своїх громадян бути пильними й уникати масових зібрань у Москві протягом 48 годин. Вони також рекомендували латвійцям покинути Росію через "напружену обстановку в міжнародній безпеці".

Канадська влада також радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії й попереджає про можливий терористичний акт, посилаючись на заяву американського посольства в Москві.

Шведське посольство також опублікувало попередження, у якому громадянам країни рекомендується утриматися від відвідування Росії через погіршення ситуації з безпекою.

Аналогічне попередження опублікувало посольство Південної Кореї в Росії, де наголошується на загрозі терактів, особливо у зв'язку із заходами, присвяченими 8 березня, що може спричинити нещасні випадки в місцях масового скупчення людей.

Посольство Чехії в Росії також закликало своїх громадян проявити особливу обережність і уникати місць, де збирається велика кількість людей, через можливі напади екстремістських угруповань у великих містах Росії.

Крім того, Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації про поїздки в Росію, закликаючи своїх громадян уникати таких.

Реакція Росії

Зазначимо, що офіційно Кремль не коментував попередження країн Заходу, водночас головний редактор пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян відреагувала на попередження про теракти у своєму Telegram.

"Недорогі "партнери"! Якщо у вас є конкретна інформація, її треба передати по лінії спецслужб. Сподіваюся, ви так і зробили. А якщо ні — то це пособництво", — заявила Симоньян.

З чим можуть бути пов'язані попередження про теракти в Росії

Нардеп і секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "КИЇВ24" припустив, що подібні попередження посольств і влади країн пов'язані з "бурлінням" усередині російського суспільства і неприйняттям чинного режиму.

"Те, що було до цього в Дагестані, найближчим часом може статися в Чечні, в будь-яких інших суб'єктах Російської Федерації. Маються на увазі заворушення, неприйняття "путінського режиму". Це такий сірник, може в будь-який момент спалахнути. Причини і якісь пояснення цьому, я думаю, влада Путіна не знайде.

Наливайченко наголосив, що в повідомленнях західних відомств чітко йдеться про можливі заворушення, напади та екстремістські дії в місцях масового скупчення людей.

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Нагадаємо, увечері 7 березня посольство США попередило про загрозу терактів у Москві протягом найближчих двох днів. Пізніше про подібну небезпеку заявили Міністерство закордонних справ Великої Британії та консульське бюро Держдепартаменту США. Крім того, у Вашингтоні рівень небезпеки подорожей до Росії було піднято до максимального.