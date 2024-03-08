Слідом за США: Німеччина і Латвія попередили про можливі теракти в РФ

МЗС Німеччини повідомило про ризик атак безпілотників і терактів у громадському транспорті, що особливо стосується поїздів. Латвійські дипломати просять відмовитися від поїздок до РФ і уникати місць масового скупчення в Москві.

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Міністерства закордонних справ Латвії та Німеччини виступили з попередженнями щодо можливих терактів у Росії, напередодні те саме зробило й американське посольство у РФ. Громадянам Латвії та Німеччини радять уникати поїздок до Росії та не ходити на масові заходи протягом наступних двох діб. Про це повідомляють на сайтах дипломатичних відомств.

МЗС Латвії опублікувало попередження для громадян у соцмережі X про необхідність відмовитися від поїздок до РФ і уникати місць масового скупчення людей у Москві.

Німеччина, своєю чергою, оновила рекомендації для осіб із подвійним громадянством. У публікації повідомляється про потенційний ризик атак безпілотників і терактів у громадському транспорті, це особливо стосується поїздів.

Попередження від Латвії та Німеччини пішли після таких повідомлень від посольства США у РФ. В опублікованому напередодні попередженні йдеться про те, що екстремісти планують атаки в людних місцях, таких як концерти. Можливі теракти називали неминучими.

У МЗС Великої Британії також приєдналися до попередження: британцям радять утриматися від поїздок до РФ.

8 березня в Москві, на виставці "Россия" на ВДНГ, має відбутися масштабний концерт і деякі інші заходи.

Офіційно Кремль не коментував попередження країн Заходу, але головний редактор RT Маргарита Симоньян відгукнулася на повідомлення в Telegram.

Пост Маргарити Симоньян

"Недорогі "партнери"! — написала вона. — Якщо у вас є конкретна інформація, її треба передати по лінії спецслужб. Сподіваюся, ви так і зробили. А якщо ні — то це пособництво".

Нагадаємо, що в адміністрації Байдена розчаровані тим, що в Європі не хочуть передавати активи РФ на користь України.

Також повідомлялося про те, як дрони Magura дісталися до Феодосії й вразили корабель "Сергій Котов".