На следующей неделе Луценко может отчитаться перед Радой

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на следующей неделе отчитается перед Верховной Радой.

Об этом на согласительном совете 15 мая заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Возвращение средств Януковича – это заслуга Генпрокуратуры... Об этом мы можем услышать из первых уст. Как известно, генпрокурор должен представить отчет о работе в парламенте ", - заявил он.

Герасимов также предложил пригласить Луценко на следующую пленарную неделю, чтобы он мог отчитаться.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции сообщил, что Луценко следовало бы отчитаться перед парламентом. "Год - это достаточный срок, когда необходимо давать отчет о результатах. Я бы советовал ему провести публичный отчет в парламенте. Думаю, это будет полезно, и думаю, есть о чем отчитываться", - сказал глава государства.