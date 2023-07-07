Парадокс Луценко: через что проходят обычные военные с инвалидностью, чтобы уйти из ВСУ

Люди с инвалидностью не могут быть списаны со службы, если по решению ВВК они признаны ограниченно годными. Фокус спросил у адвокатов, как экс-генпрокурору Украины Юрию Луценко удалось уволиться из ВСУ, и с какими трудностями сталкиваются бойцы с инвалидностью добиваясь увольнения по состоянию здоровья.

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Бывший глава МВД, экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что покинул ряды ВСУ. Его сняли с воинского учета по причине инвалидности. Теперь он собирается "приближать победу в качестве волонтера".

"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия (ВВК) установили инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета", — писал он.

Объявление Луценко об уходе из армии вызвало скандал в соцсети. Многие обратили внимание на характер службы Луценко, задавали вопросы, как именно и вследствие чего он получил инвалидность. Луценко не показал никаких справок, зато посоветовал хейтерам "беречь печень". Экс-глава МВД поделился планами на ближайшее время — будет сдавать онкотесты, которые не делал два года.

"Я пошел воевать не для них [хейтеров], их оценка меня интересует меньше всего. Тем, кто делает это не за деньги, могу порекомендовать беречь печень… Я уверен, что часть этих хейтеров — заказные фабрики троллей, которые получили команду "фас" и отрабатывают ее за деньги… Единственное чего я боюсь — перенесение хейта на ВСУ. Ведь ВСУ идут к победе только потому, что там все едины, там есть братство, которым неинтересно, кто за кого голосовал, откуда родом и на каком языке общается", — прокомментировал Луценко.

Как простому бойцу с инвалидностью уволиться из ВСУ?

В Украине инвалидность устанавливают медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Направление в МСЭК дает военный госпиталь, военная часть или военкоматы. В случае, если военнослужащий — доброволец, нужно понять, есть ли у него контракт с добровольческим батальоном, или он попал в ВСУ по приказу о всеобщей мобилизации.

Если ВВК признала Юрия Луценко негодным с исключением из воинского учета, его абсолютно правомерно уволили. Это прямая норма статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такая практика есть и среди рядовых солдат и офицеров ВСУ, объяснила Фокусу руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры" Дарья Панфилова.

"Если он реально болен критическим заболеванием, которое лишает его возможности выполнять военные обязанности, ВВК признает его негодным с исключением из воинского учета", — отметила адвокат.

Но далеко не всегда наличие инвалидности становится основанием для исключения из воинского учета. С этой проблемой столкнулись ушедшие на фронт в первые дни полномасштабного вторжения. Несмотря на ранения, повлекшие за собой инвалидность, их признают ограничено годными к воинской службе и они не могут реализовать право на увольнение из армии.

"Законопроект №8412 о возможности увольнения людей с инвалидностью из армии еще лежит в Верховной Раде без надлежащего внимания. Это системная проблема. Люди с инвалидностью не могут уволиться с воинской службы, если по решению ВВК они признаны ограниченно годными. Отсюда парадокс — они продолжают находиться на воинской службе, несмотря на инвалидность и проблемы со здоровьем", — комментирует Панфилова.

"Возьмут и без пальцев на руке"

Ограниченно годных к службе военных переводят на другие должности, не связанные с боевыми действиями. В основном они служат в ТЦК СП (военкоматах), иных военных частях и заняты бумажной работой либо обязанностями, не предусматривающими участие в боевых действиях.

"По закону, инвалидность — не причина увольнения с военной службы. Увольняют только в случае признания непригодности к военной службе и последующего исключения (снятия) с воинского учета", — говорит Панфилова.

Адвокат Олег Леонтьев добавляет, что по статье 23-й Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", не подлежат призыву на военную службу или имеют право на отсрочку лица с 1,2 и 3-й группой инвалидности. А в статье 26-й Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" для увольнения в запас наличие инвалидности у человека не является основанием.

"В законах нет такого "имеешь онкологию — подлежишь увольнению в запас". Нужно подтверждение поражения органа. Конечно, есть заболевания, наличие которых автоматически означает снятие с воинского учета. В частности, это рассеянный склероз", — заявил он.

Но есть и вопиющие случаи, вынесения парадоксальных решений ВВК. Леонтьев приводит пример: у военного не было четырех пальцев на правой руке, но ортопеды признали его полностью здоровым и пригодным к службе и написали в заключении: "функции кисти не нарушены".

"Если во время зачисления на воинскую службу у Луценко уже была группа инвалидности, он мог не служить. Момент нарушения социальной справедливости есть. Нет полноты картины, ведь мы не знаем, на каком точно основании его уволили. По-хорошему, он мог бы показать справку ВВК, где указана статья по которой его уволили, чтобы снять негатив. Но учитывая что в ней содержатся его личные медицинские данные — имеет право этого не делать", — заключил юрист.

"Отказники" с инвалидностью и деньгами: как решить проблему?

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обратила внимание на пробелы в законодательстве для добровольцев, которые имеют хронические заболевания и не сообщают о них, когда идут на фронт.

"Получают амуницию, денежное довольствие, учатся. А при отправке на фронт отказываются от боя, становятся "отказниками" по состоянию здоровья. Государство обязано отправить их на ВВК. "Решают" с ВВК, увольняются из ВСУ, а потом как инвалиды войны с выплатами во время увольнения и последующим денежным содержанием", — заметила она.

Исключения, по ее словам, составляют добровольно ушедшие на фронт в первые месяцы полномасштабного вторжения России. По мнению Безуглой, нужно проводить нормальные медобследования на входе, а не после мобилизации.

"Мы не должны мобилизовать человека, который просто не сможет воевать. Должен быть более совершенный механизм определения инвалидности. Возможно, облегчен механизм увольнения [из ВСУ] для лиц с подтвержденной инвалидностью 1-2 группы без выводов. Но здесь риски злоупотреблений, когда без вывода ВВК инвалидность будут оформлять на стороне", — заключила политик.

Напомним, журналисты недавно выяснили, как президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир выехал за границу, сделав справку об инвалидности. Вместе с женой Оксаной он взошел на Эверест.

Военкоматы в Украине могут требовать от ограниченно годных призывников проходить повторную медкомиссию. Заключение ВВК действительно 12 месяцев.