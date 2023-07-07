Парадокс Луценка: через що проходять звичайні військові з інвалідністю, щоб піти із ЗСУ

Людей з інвалідністю не можуть списати зі служби, якщо за рішенням ВЛК їх визнано обмежено придатними. Фокус запитав у адвокатів, як ексгенпрокурору України Юрію Луценку вдалося звільнитися зі ЗСУ, і з якими труднощами стикаються бійці з інвалідністю, домагаючись звільнення за станом здоров'я.

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Колишній глава МВС, ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що залишив лави ЗСУ. Його зняли з військового обліку через інвалідність. Тепер він збирається "наближати перемогу як волонтер".

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна — військова лікарська комісія (ВЛК) встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", — писав він.

Оголошення Луценка про звільнення з армії викликало скандал у соцмережі. Багато хто звернув увагу на характер служби Луценка, ставили запитання, як саме і внаслідок чого він отримав інвалідність. Луценко не показав жодних довідок, зате порадив хейтерам "берегти печінку". Ексглава МВС поділився планами на найближчий час — здаватиме онкотести, які не робив два роки.

"Я пішов воювати не для них [хейтерів], їхня оцінка мене цікавить найменше. Тим, хто робить це не за гроші, можу порекомендувати берегти печінку... Я впевнений, що частина цих хейтерів — замовні фабрики тролів, які отримали команду "фас" і відпрацьовують її за гроші... Єдине, чого я боюся, — перенесення хейту на ЗСУ. Адже ЗСУ йдуть до перемоги тільки тому, що там усі єдині, там є братство, яким нецікаво, хто за кого голосував, звідки родом і якою мовою спілкується", — прокоментував Луценко.

Як простому бійцю з інвалідністю звільнитися із ЗСУ?

В Україні інвалідність встановлюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Направлення до МСЕК дає військовий госпіталь, військова частина або військкомати. У разі, якщо військовослужбовець — доброволець, потрібно зрозуміти, чи є в нього контракт із добровольчим батальйоном, чи він потрапив до ЗСУ за наказом про загальну мобілізацію.

Якщо ВЛК визнала Юрія Луценка непридатним з виключенням з військового обліку, його абсолютно правомірно звільнили. Це пряма норма статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Така практика є і серед рядових солдатів та офіцерів ЗСУ, пояснила Фокусу керівниця адвокатського бюро "Панфілова та Партнери" Дар'я Панфілова.

"Якщо він реально хворий на критичне захворювання, яке позбавляє його можливості виконувати військові обов'язки, ВЛК визнає його непридатним з виключенням з військового обліку", — зазначила адвокат.

Але далеко не завжди наявність інвалідності стає підставою для виключення з військового обліку. З цією проблемою зіткнулися ті, хто пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Незважаючи на поранення, що спричинили інвалідність, їх визнають обмежено придатними до військової служби і вони не можуть реалізувати право на звільнення з армії.

"Законопроєкт №8412 про можливість звільнення людей з інвалідністю з армії ще лежить у Верховній Раді без належної уваги. Це системна проблема. Люди з інвалідністю не можуть звільнитися з військової служби, якщо за рішенням ВЛК вони визнані обмежено придатними. Звідси парадокс — вони продовжують перебувати на військовій службі, незважаючи на інвалідність і проблеми зі здоров'ям", — коментує Панфілова.

"Візьмуть і без пальців на руці"

Обмежено придатних до служби військових переводять на інші посади, не пов'язані з бойовими діями. Здебільшого вони служать у ТЦК СП (військкоматах), інших військових частинах і зайняті паперовою роботою або обов'язками, що не передбачають участі в бойових діях.

"За законом, інвалідність — не причина звільнення з військової служби. Звільняють тільки в разі визнання непридатності до військової служби і подальшого виключення (зняття) з військового обліку", — каже Панфілова.

Адвокат Олег Леонтьєв додає, що за статтею 23-ю Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу або мають право на відстрочку особи з 1,2 та 3-ю групою інвалідності. А у статті 26-й Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" для звільнення в запас наявність інвалідності у людини не є підставою.

"У законах немає такого "маєш онкологію — підлягаєш звільненню в запас". Потрібно підтвердження ураження органу. Звичайно, є захворювання, наявність яких автоматично означає зняття з військового обліку. Зокрема, це розсіяний склероз", — заявив він.

Але є й кричущі випадки, винесення парадоксальних рішень ВВК. Леонтьєв наводить приклад: у військового не було чотирьох пальців на правій руці, але ортопеди визнали його повністю здоровим і придатним до служби і написали у висновку: "функції кисті не порушені".

"Якщо під час зарахування на військову службу в Луценка вже була група інвалідності, він міг не служити. Момент порушення соціальної справедливості є. Немає повноти картини, адже ми не знаємо, на якій точно підставі його звільнили. По-хорошому, він міг би показати довідку ВЛК, де вказано статтю, за якою його звільнили, щоб зняти негатив. Але з огляду на те, що в ній містяться його особисті медичні дані — має право цього не робити", — підсумував юрист.

"Відмовники" з інвалідністю та грошима: як вирішити проблему?

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла звернула увагу на прогалини в законодавстві для добровольців, які мають хронічні захворювання і не повідомляють про них, коли йдуть на фронт.

"Отримують амуніцію, грошове забезпечення, навчаються. А при відправленні на фронт відмовляються від бою, стають "відмовниками" за станом здоров'я. Держава зобов'язана відправити їх на ВВК. "Вирішують" із ВЛК, звільняються із ЗСУ, а потім як інваліди війни з виплатами під час звільнення і подальшим грошовим утриманням", — зауважила вона.

Винятки, за її словами, становлять ті, хто добровільно пішов на фронт у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. На думку Безуглої, потрібно проводити нормальні медобстеження на вході, а не після мобілізації.

"Ми не повинні мобілізувати людину, яка просто не зможе воювати. Має бути більш досконалий механізм визначення інвалідності. Можливо, полегшено механізм звільнення [із ЗСУ] для осіб із підтвердженою інвалідністю 1-2 групи без висновків. Але тут ризики зловживань, коли без висновку ВЛК інвалідність оформлятимуть на стороні", — підсумувала політик.

Нагадаємо, журналісти нещодавно з'ясували, як президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав за кордон, зробивши довідку про інвалідність. Разом із дружиною Оксаною він зійшов на Еверест.

Військкомати в Україні можуть вимагати від обмежено придатних призовників проходити повторну медкомісію. Висновок ВЛК дійсний 12 місяців.