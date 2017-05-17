Движение по улицам Киева 20 мая будет ограничено

Столичные власти предупредили о планах ограничить движение транспорта по некоторым улицам Киева в субботу, 20 мая.

Как сообщает пресс-служба КГГА, это связано с проведением Велодня – общественной акции велосипедистов, которая проходит в формате парада по центральным улицам города.

В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам:

ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. И. Франко – ул. В. Липинского – заезд на велотрек;

Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московский мост – ул. Трухановская – парк Дружбы народов.

Отметим, вечером 20 мая состоится торжественное открытие обновленного велотрека.

Напомним, в течение ближайших 10 дней улететь можно будет только из "Борисполя".