Блокировка соцсетей это вопрос нацбезопасности, но не следует забывать о свободе слова, - ЕС

В Евросоюзе до сих пор ждут подробных разъяснений от украинской власти

Европейский союз определил свою позицию по вопросу блокирования соцсетей и введения санкций против IT-компаний. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ответ на соответствующих запрос представительства Европейского союза в Украине.

"Мы знаем о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать ряд российских онлайн-сервисов, включая популярные социальные медиа-платформы в Украине, в рамках ограничительных мер, принятых Украиной", - заявил в комментарии ЕП Юргис Вильчинскас, руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС.

Он также подчеркнул, что Евросоюз "слышал публичные заявления украинских властей, что решение было принято, исходя из интересов национальной информационной безопасности и что за последние месяцы Украина стала объектом многочисленных кибератак и дезинформационных кампаний".

"Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства", - подчеркнул представитель ЕС.

В то же время он добавил, что этих аргументов недостаточно.

"Тем не менее, мы ожидаем, что власть должна гарантировать, что ограничительные меры, принятые по соображениям нацбезопасности, не имеют негативного влияния на фундаментальное право на свободу выражения мнения", - подчеркнул дипломат.

Юргис Вильчинскас добавил, что в ЕС до сих пор ждут подробных разъяснений от украинской власти, в том числе относительно временного характера санкций.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.