Имя Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Вашингтоне

В Newseum с 1837 года увековечивают имена погибших журналистов

Имя Павла Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Музее новостей в Вашингтоне - Newseum - вместе с именами еще 13 журналистов мира, погибших в 2016 году. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт музея.

Имена тех, кто погиб, добывая или передавая новости, добавят утром 5 июня.

5 июня 2016 года в Афганистане погиб американский фотокорреспондент Дэвид Гилки - в годовщину смерти его имя добавят к списку журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Вместе с ним увековечат имя его коллеги, также погибшего в Афганистане, имена четверых журналистов, погибших в Сирии, двоих, погибших в Ираке, а также по одному, погибшему в Ливии, Сомали, Бразилии, Мексике, Индии и Украине.

Павла Шеремета внесут в мемориал как журналиста "Украинской правды" и "Радио Вести".

После церемонии в мемориале будут значиться имена 2 285 журналистов, погибших с 1837 года.

В этом списке значится и сооснователь "Украинской правды" Георгий Гонгадзе, обезглавленное тело которого нашли в Киевской области после исчезновения 16 сентября 2000 года.

Мемориал содержит имена еще 7 журналистов, погибших в Украине: Вячеслав Веремий (убили в 2014 году), Игорь Александров (2001), Борис Деревянко (1997), Игорь Грушецкий (1996), Виктор Фреликс (1995), Владимир Иванов (1995), Валерий Марченко (1984). Там также есть имя украинского телеоператора Тараса Процюка, который погиб в Ираке, работая на Reuters.

Напомним, белорус по происхождению Павел Шеремет долгое время работал журналистом в России, а в последние годы – в интернет-изданиях и на радио в Украине. В Беларуси он создал издание "Белорусский партизан", в Украине приобщился к развитию "Украинской правды" и основал Школу журналистики "Украинской правды".

Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под машину, в которой он ездил на работу, – авто взорвалось в центре Киева около 8 утра, Шеремет получил серьезные повреждения и умер в карете скорой помощи.

Правоохранители расследуют убийство как теракт, но ни исполнителей, ни организаторов его до сих пор не установили. У них есть несколько версий, ключевая – профессиональная деятельность Шеремета.

10 мая 2017 года журналисты "Слідство.Інфо" показали первую часть расследования – документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее не известные факты об убийстве Шеремета.

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения известно, что взрывчатку ночью заложила под сиденье водителя женщина, ее прикрывал мужчина. Они появились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Журналисты также установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать: Игорь Устименко в 2014 году работал в Службе безопасности Украины.

Однако в СБУ заявили, что Устименко уволили еще в апреле 2014 года и что он не выполнял никаких задач СБУ под домом Шеремета в ночь перед трагедией.

15 мая Устименко допросили по делу, но суть его показаний полиция не раскрыла.

Президент Украины Петр Порошенко не удовлетворен ходом расследования убийства Шеремета.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.