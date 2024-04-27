Как отмечают коллеги, Андрей Топчий погиб на поле боя, как воин. Журналист взял в руки оружие еще в 2014 году, а во время проведения АТО получил звание сержанта.

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20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Работино погиб журналист, боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий. Об этом сообщает газета "Факты".

Защищать суверенитет нашей страны с оружием в руках Андрей пошел в 2014 году и во время АТО получил звание сержанта.

Хотя войну на информационном фронте он вел еще тогда, когда мало кто готов был открыто говорить, что Москва не считает Украину независимым государством. Андрей Топчий публиковал глубокие интервью с историками, которые предупреждали об этом.

Фото: Телеграф

Как личную трагедию кристально честный, с обостренным чувством справедливости мужчина переживал политические распри, раздиравшие Украину.

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И после полномасштабного вторжения РФ он пошел воевать против врагов.

"С перерывами на журналистику Андрей воевал за Украину десять лет. И погиб как воин — на поле боя, — пишут коллеги Героя.

Фото: Факты

Андрею Топчию навсегда останется 38 лет.

Похороны защитника состоятся в Киеве 27 апреля, в 14:00, на Лесном кладбище на Аллее Героев.

Напомним, в марте стало известно, что на передовой погиб военный и журналист Дмитрий Синченко, который писал о повседневной жизни на фронте.

Также мы писали, что 25 февраля стало известно о гибели журналиста и воина из города Малина Житомирской области Владимира Петренко. Его жизнь оборвалась во время вражеского минометного обстрела.