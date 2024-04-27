Як зазначають колеги, Андрій Топчій загинув на полі бою, як воїн. Журналіст взяв до руки зброю ще у 2014 році, а під час проведення АТО отримав звання сержанта.

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20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине загинув журналіст, бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій. Про це повідомляє газета "Факти".

Захищати суверенітет нашої країни зі зброєю в руках Андрій пішов у 2014 році й під час АТО отримав звання сержанта.

Хоча війну на інформаційному фронті він вів ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити, що Москва не вважає Україну незалежною державою. Андрій Топчій публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це.

Фото: Телеграф

Як особисту трагедію кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості чоловік переживав політичні чвари, що роздирали Україну.

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І після повномасштабного вторгнення РФ він пішов воювати проти ворогів.

"З перервами на журналістику Андрій воював за Україну десять років. І загинув як воїн — на полі бою, — пишуть колеги Героя.

Фото: Факти

Андрію Топчію назавжди залишиться 38 років.

Похорон захисника відбудеться в Києві 27 квітня, о 14:00, на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що на передовій загинув військовий і журналіст Дмитро Сінченко, який писав про повсякденне життя на фронті.

Також ми писали, що 25 лютого стало відомо про загибель журналіста і воїна із міста Малина Житомирської області Володимира Петренка. Його життя обірвалося під час ворожого мінометного обстрілу.