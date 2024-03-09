Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув відомий український журналіст

Дмитро Сінченко з початку повномасштабного вторгнення вступив до Української добровольчої армії (УДА) і писав про будні військових. Його остання публікація вийшла 24 серпня 2023 року.

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На передовій в Україні загинув військовий і журналіст Дмитро Сінченко, який писав про повсякденне життя на фронті. Про це повідомила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня в соцмережі Facebook.

Вона не уточнила обставин загибелі Дмитра і місце події. Також вона додала, що інформацію про час і місце прощання з ним вона повідомить пізніше.

Олена зазначила, що Дмитро завжди філософськи ставився до життя і смерті.

"Я б не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму в минулому часі. У Дмитра була одна велика любов — Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього якомога швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною", — написала Олена.

Щоб вшанувати його пам'ять, вона запропонувала таке: "Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть за совістю і за Конституцією. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте і дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він буде радіти, де б не був".

"Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що вибрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина — це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше за все. І знай, я пам'ятатиму про тебе. У всіх галактиках, у всіх світах", — написала Олена.

Дмитро Сінченко народився в Кропивницькому. Боєць із позивним "Перун" служив в Українській добровольчій армії (УДА). Приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Дмитро був автором статей для видання "Тиждень" і працював на "Радіо Свобода". Для "Тижня" він висвітлював повсякденне життя бійців на передовій. Остання його публікація вийшла 24 серпня 2023 року.

Фото: Facebook

"Знову знайомий маршрут. Знайомі бліндажі. Ось і кулеметники. Завдання виконано, повертаюся. І одразу отримую нове — відвести половину бойової групи на точку евакуації і завести на позиції нашу зміну. Після цього відвести другу частину бойової групи і їхати останньою ходкою. Коротше, у цю ротацію я працюю не автоматом, а ногами", — писав Дмитро.

З 2012 року він очолював Товариство "Асоціація політичних наук". Був політичним аналітиком, блогером і публіцистом.

З 2014 року він брав участь у волонтерській діяльності для армії і потім сам став військовим добровольцем в УДА.

За даними Інституту медіадосліджень (ІМІ), Дмитро Сінченко став 73-м медіапрацівником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що на війні загинув журналіст і воїн із міста Малина Житомирської області Володимир Петренко. Його життя обірвалося під час ворожого мінометного обстрілу.

Раніше, 22 лютого повідомлялося, що на фронті загинув 35-річний дослідник історії менонітів, науковець Максим Штатський. Він служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.