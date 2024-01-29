"Амбітний і справжній": на фронті загинув відомий український актор (фото)

Ще влітку 2023 року актор Володимир Федінчук читав вірші Лесі Українки. В грудні 2023 він взяв до рук автомат, одягнув військову форму та пішов воювати проти російських загарбників.

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У боях на Донеччині загинув актор Коломийського академічного драматичного театру імені Івана Озаркевича та Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю "Сварга" Володимир Федінчук. Ще весною та влітку 2023 року він грав у театрі та брав участь у конкурсі на кращого читця віршів Лесі Українки. Загинув у січні, опублікувавши останній допис у соцмережі про допомогу ЗСУ. Про смерть актора хореографка ансамблю "Сварга", заслужена діячка мистецтв, Мирослава Воротняк повідомила в Facebook.

Воротняк написала, що загинув "життєрадісний, амбітний, доброї душі воїн". Авторка допису написала слова скорботи за загиблим актором.

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"Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його".

Деякі деталі щодо загибелі воїна та актора розповів мер Рівного Олександр Третяк. З його слів, Федінчук загинув у селі Михайлівка на Донеччині. Дата смерті 22 січня 2024 року.

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", — написав Третяк у дописі Facebook.

Про смерть актора також ідеться у скорботних дописах на сторінках Facebook Коломийського та Рівненського театрів.

"Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній… Він був неймовірною людиною! Це непоправна втрата…. Володя назавжди в наших серцях і пам'яті", — ідеться у дописі на сторінці Коломийського академічного драматичного театру ім. І. Озаркевича.

На сторінці Рівненського театру лаконічно написали скорботні теги "#Наш_Герой, #НаЩиті". Також опублікували низку світлин актора Володимира Федінчука.

Володимир Федінчук - актор, який загинув на війні Володимир Федінчук - роль у "Енеїді" Володимир Федінчук - роль у казці Володимир Федінчук - роль у драмі

Федінчук останній допис у соцмережі опублікував 21 січня — за добу до загибелі. Воїн розмістив відео з засідання Рівненської міськради, на якому обговорювали виділення коштів на підтримку Сил оборони. Просив усіх "дослухатись та вслухатись" до слів спікера, який соромив депутатів за дискусії.

Перша світлина Федінчука у військовій формі опублікована 24 грудня 2023 року. Ще влітку він став переможцем конкурсу читців віршів Лесі Українки, у квітні — грав у виставі, у вересні — фотографувався з весільним тортом.

Володимир Федінчук - перше фото у формі Володимир Федінчук - фото з автоматом Диплом Володимира Федінчука Володимир Федінчук з дружиною Тетяною

Володимир Федінчук — деталі біографії

Володимир Федінчук народився 20 грудня 1992 року — місце народження на сторінках з його біографією не вказали. Підрісши, здобув театральну освіту у Теребовлі і з 2011 по 2023 роки працював у театрах: спершу — у Коломийському академічному драматичному театрі ім. Озаркевича (з 2011 по 2016), потім — у Рівненському академічному музично-драматичному театрі. Також брав участь у виступах народного ансамблю танцю "Сварга". Одружений — дружину звати Тетяна, на її сторінці Facebook немає інформації про смерть чоловіка.

Ролі, зіграні 31-річним Володимиром у Рівненському театрі:

"Зерносховище" — Горобець;

"Енеїда" — Еней;

"Скрудж. Різдвяна історія" — Скрудж в молодості.

За інформацією на порталі театру можна нарахувати 22 театральні постановки, в яких він брав участь з 2016 по 2023 рр.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про загибель інших українських акторів. 24 грудня стало відомо про загибель на війні зірки серіалів "Маестро" та "СуперКопи" Богдана Колесника. Того ж дня повідомили про смерть 24-річного актора "Молодого театру" Романа Новака — потрапив у ДТП.