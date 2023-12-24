На фронті загинув український актор, який грав у серіалах "Маестро" та "СуперКопи" (фото)

Український театральний діяч та актор кіно, який захищав Батьківщину від російських окупантів, отримав смертельні поранення 23 грудня.

Related video

На війні з Росією загинув актор театру та кіно Богдан Колесник. Про це у Facebook повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.

Важливо

У віці 24 років загинув відомий український актор

Вона не стала вдаватися у подробиці. Згодом трагічну звістку підтвердили й у ДержКіно України у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що він отримав смертельні поранення 23 грудня. У державній структурі висловили співчуття рідним і близьким Богдана.

"Вічна Слава Герою!" – йдеться у дописі.

Біографія Богдана Колесника

Богдан Колесник народився у Кривому Розі. Він навчався у Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого. Згодом створив успішну кар'єру.

Працював актор у різних театрах. Його могли бачити відвідувачі "Білої Ворони", "Особистості" та Луганського академічного театру.

Багатьом шанувальникам кінематографа він відомий за участю у серіалах. Богдана Колесника пам’ятають за ролями у стрічках "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

У 2022 році, коли Росія атакувала Україну, організувавши повномасштабне вторгнення, пішов добровольцем у підрозділи територіальної оборони. Звідти потрапив на передову. Богданові було всього 36 років.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що на фронті загинув актор "Кріпосної" Олексій Хільський. Актор загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У нього залишилися дружина та донька. Він проходив службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ (ДШВ) на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Також брав участь у наступі в Херсонській області, воював в районі Соледару та Бахмута.