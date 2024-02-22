На фронті загинув науковець Максим Штатський, який досліджував історію менонітів (фото)

Історик Максим Штатський служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Подробиці його загибелі не оголосили.

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Науковець Максим Штатський, дослідник історії менонітів, загинув на фронті. Про це повідомляє "061".

Український захисник мав псевдо "Історик". Він служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

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Загинув 35-річний воїн ЗСУ 12 лютого. Дарія Штатська, його дружина, у Facebook підтвердила загибель чоловіка.

"Ти завжди дякував мені, тепер скажу я — Дякую за те що ти був! Безмежно!", – йдеться у її дописі.

Біографія Максима Штатського

Максим Штатський навчався у історичному факультеті Запорізького національного університету. Закінчив виш у 2010 році. У цивільному житті працював у Національному заповіднику "Хортиця". Його знали далеко за межами нашої держави саме як дослідника історії менонітів. Це релігійно-протестантська громада, назва якої походить від імені голландського сільського священника Менно Симонса, її ідейного фундатора. Проживали в районі Хортиці у XVIII-XIX століть.

У 2019 році Максим Штатський очолив експедицію, завдяки якій вдалося знайти близько 300 фрагментів надгробків знищеного цвинтаря менонітів. У 2021 році знахідки відреставрували. Згодом відкрили Меморіал Хортицьких менонітів. В 2021 році вдалось виявити ще одну знахідку – постамент меморіалу першим менонітам-переселенцям. Його було встановлено у 1890 році, а в 1943 році він зник. Тоді науковець сказав, що збулась його 10-річна мрія.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що у боях за Україну загинув відомий реконструктор із Тернопільщини Роман Кулик, який служив в ДШВ. Точного місця його загибелі не озвучують.