Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии

Украина — одна из немногих стран, в армии которой есть спецподразделение аэроразведки. И единственная, где деньги на его развитие всё ещё собирают волонтёры. Именно аэроразведка информирует ВСУ о расположении сил противника в зоне АТО. Без её помощи украинская армия была бы слепа

"В самом начале войны у нас не имелось никаких средств разведки и связи, всё вокруг было заминировано, наших ребят постоянно убивали снайперы, — начинает свой рассказ Натан Хазин, руководитель уникального для украинской армии проекта "Аэроразведка". — В какой-то момент мы поняли, что так воевать технически невозможно, — нужно хотя бы знать, где мы находимся и что происходит вокруг. Начинали смешно: просто поднимали камеры GoPro на воздушных шарах и смотрели на что-то, что выше деревьев. Тогда на шариках мы поднимались только на 50–60 м. Потом один из друзей подарил летающую камеру DJI Phantom. Мы её Фантиком называем. Мой приятель Владимир Кочетков тестировал эту камеру две недели в Донбассе. Оттуда вернулся с уверенностью, что Фантик — именно то, что нам нужно".

Применением этой "птицы" в боевых условиях занялся ещё один друг Натана — Ярослав Гончар. Вместе с парнями из компьютерной академии "Шаг", которые по счастливому стечению обстоятельств занимались разработкой беспилотников, они покопались во внутренностях "птицы" и научили Фантик летать вверх на 1,5 км. Потом подняли его на 2 км, затем — на 3,5 км. Когда дошли до 5 км, то поняли, что это уже не игрушка, а в их силах создать аппарат ещё мощнее, который сможет летать намного выше, дальше и дольше. Тут-то и выяснилось, что такого рода готового беспилотника попросту нет.

Одержимые идеей ребята кинули клич всем кружкам авиастроения — коммерческим и любительским. Те откликнулись. Началась гонка: как только чей-то аппарат летал выше и дольше, его сразу же применяли в боевых условиях. Вот так совместными усилиями Натан Хазин и компания создали своих "птиц", а проект аэророзведки, начавшийся 3 года назад как волонтёрское движение, стал одним из самых важных подразделений Вооружённых сил Украины.

Первый контакт аэроразведчиков с ВСУ состоялся весной 2014 года, когда идеей применения беспилотников в зоне АТО заинтересовался генерал-майор Родион Тимошенко. Он предложил волонтёрам приехать на военный полигон в Яворове, чтобы поделиться опытом боевого применения по сбросу боезарядов с беспилотников. После успешных учений проект решили показать министру обороны. Во время презентации один из добровольцев-аэроразведчиков погиб — в его руках взорвалась армейская мина. По словам Хазина, эта потеря стала ключевым импульсом не бросать начатое. Продолжить дело они пообещали на могиле боевого товарища.

$20-30 тыс. средняя стоимость одного беспилотника

О технологии создания дронов в армейских целях в Украине массово заговорили с началом военных действий на востоке. В этом главная разница между украинской и иностранными аэроразведками. Нашим беспилотники пришлось создавать прямо во время боевых столкновений, без права на ошибку. Зато американцы, говорит Хазин, в своё время лишь на разработку программного обеспечения потратили 10 лет, ни разу при этом не летая. По словам министра обороны Степана Полторака, Украина — четвёртая страна в мире после США, Великобритании и Израиля, в армии которой есть такое подразделение.

Круглосуточное наблюдение

Поздно вечером в просторной комнате кипит работа. В центре — на огромном, во весь рост, мониторе — карта зоны АТО в режиме реального времени. Её создали аэроразведчики, ведь до этого электронных карт у армии не было вообще, а бумажные датировались 1970-ми годами. Относительно новыми были кадастровые карты, сделанные в 2011-м, но и те оказались неточными — часто несовпадения достигают 900 м. В условиях вооружённого противостояния, когда от точности заданных координат зависят не только жизни украинских бойцов, но и результаты важнейших военных операций, это оказалось катастрофической проблемой — армия была слепа.

То, что сделали аэроразведчики, иначе как "прозрением" ВСУ не назовёшь. При помощи беспилотников они следят за позициями украинских военных и вражескими объектами по всей территории зоны АТО. "Раньше мы все данные с беспилотников прямиком пересылали армии и разведке, но эта информация оказалась никому не нужной: не было людей, которые могли бы элементарно наложить видеофайлы на карты, — рассказывает Хазин. — Тогда мы поняли, что можем сами этим заняться. Теперь мы самостоятельно обрабатываем информацию, которая поступает со всех наших беспилотников, и только потом отдаём её армии". По словам руководителя "Аэроразведки", эта информация нужна украинским военным как воздух, помогая обнаруживать и нейтрализовывать артиллерийские позиции противников.

В другом кабинете аэроразведчики наладили цех по производству беспилотников. В тускло освещённом помещении стоит несколько "птиц". Работу над ними ещё не закончили. Мы подходим к самой большой, и Хазин с неприкрытой гордостью рассказывает, что практически все детали для беспилотников кроме пропеллеров ребята из "Аэроразведки" создают сами. "Это особое искусство, совсем не так просто, как собрать конструктор Lego, — говорит он. — Очень многие люди, обладая такими же знаниями, как мы, но не имея опыта и возможностей, не знают, как из этого сделать аппарат, который будет летать и находиться в воздухе, реагировать на климатические изменения, выполнять боевые задачи, находиться под радиоэлектронным давлением со стороны врага. При этом наши "птицы" не просто летают, они могут быть разведчиками, корректировщиками, тепловизорами, ретрансляторами". Такая мультифункциональность, говорят в "Аэроразведке", — следствие ограниченных финансовых возможностей. Дескать, делали всё и сразу, дополняя и совершенствуя аппараты по мере сбора средств. Офицеры НАТО, навещая "Аэроразведку", не скрывают своего удивления: как подобные беспилотники могут создавать волонтёры, не имея при этом госфинансирования?

Под контролем. При помощи беспилотников следят за позициями украинских военных и вражескими объектами по всей территории зоны АТО (Фото: Александр Чекменёв)

Денег нет, но вы держитесь

Похвастаться масштабной поддержкой со стороны государства "Аэроразведка" действительно не может. За три года существования проекта помощь получили только в прошлом году, когда им выделили помещение. Но даже оно, по словам Натана Хазина, было в полуразрушенном состоянии и непригодным для использования — аэроразведчики сами сделали ремонт.

Единственное, что выделяет "Аэроразведке" государство, — зарплату её сотрудникам. Всё остальное, а это львиная доля затрат, связанных с закупкой необходимых материалов и запчастей, аэроразведчики получают от волонтёров. Во время разговора Хазин указывает на один из своих беспилотников. Говорит, для его создания необходимо от $20 до $30 тыс. "Здесь были министры, послы, начальник Генштаба. Все они внимательно слушают, сулят помощь. Но по факту из всех обещаний, которые нам дали, мы получили всего 5–7%", — объясняет руководитель "Аэроразведки".

В конце прошлого года выделить деньги на закупку оборудования и всего необходимого для полноценного функционирования аэроразведки обещал Степан Полторак, министр обороны. Из 64 млрд грн, заложенных в госбюджете на оборону, по словам Хазина, "Аэроразведка" пока не получила ничего. "При этом нам сказали: "Сформируетесь в воинскую часть, тогда и поможем с финансированием", — вспоминает Хазин. — Часть мы создали, но стало только хуже. Нас ввязали в армейскую бюрократию. Всё, что вы знаете о гражданской бюрократии, нервно курит по сравнению с армейской. Раньше я получал деньги на благотворительный фонд, сейчас — на армейский, который подчиняется Госказначейству. Например, если вы перечислите деньги на счёт нашей части, они автоматически станут государственными. Использовать их я могу, только покупая товары, прописанные в армейской номенклатуре. А она времён СССР! Никакого карбона, тепловизора и прочего, что нам нужно, в ней нет. Необходимые запчасти получаем окольными путями".

Заграница не поможет

Об оказании международной помощи руководитель "Аэроразведки" тоже говорит весьма неохотно. Вспоминает, как в начале создания проекта ездил в Израиль за помощью к коллегам, но вернулся ни с чем. Спустя время, говорит он, понял, что израильский опыт создания беспилотников нам бы не подошёл. "Он рассчитан на пустыни, они не знают, как летать при температуре –20 по Цельсию, не сталкиваются с обледенением моторов, полугодичной туманностью и другими особенностями нашего климата, — объясняет Натан Хазин. — А у нас около полугода нулевая температура, которая приводит к обморожению мотора. Чтобы этого не происходило, мы используем специальные краски, лаки, покрывающие фюзеляжи".

Летом прошлого года появилась новость о том, что Украина получит от США партию из 72 мини-беспилотников стоимостью более $12 млн. "Эти беспилотные летательные аппараты позволят значительно повысить эффективность действий украинских военных, в том числе для предотвращения нарушения режима прекращения огня", — написал тогда президент Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.

Этими беспилотниками украинская армия так и не воспользовалась. Оказалось, что дроны украинского производства намного эффективней, чем американские. По словам руководителя "Аэроразведки", штатовские беспилотники уязвимей, с коротким сроком работы аккумулятора и позволяют противнику вычислить позиции украинской армии. Натан Хазин вспоминает, как после этого инцидента американские коллеги предложили модернизировать имеющиеся беспилотники, которые, по их словам, лучше предыдущих. Правда, новую партию дронов предлагали купить на 30% дороже, чем те, о которых говорил Порошенко. "Возможно, их начинка и была немного лучше, чем у тех, которые мы получили. Но эти дроны, как и предыдущие, летали всего 45 минут. А наши — 1,5 часа! Есть ли смысл в их покупке?" — говорит Хазин.

По его мнению, вся проблема в том, что передовым армейским опытом никакая страна никогда не делится. Во время всех обучающих программ и военных симпозиумов тонкости ремесла скрываются за общими фразами. Важных вещей никто и никогда не расскажет, потому что все эти технологии стоят миллионы долларов.