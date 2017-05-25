Генпрокуратура начала расследование передачи газовых сетей Фирташу

Ущерб государству оценивается почти в миллиард

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно решения Кабинета Министров о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазов, 70% которых контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 15 мая, обнародованном в судебном реестре, сообщает Liga.net.

Уголовное производство открыто по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебная халатность".

Кабминет Министров передал облгазам в хозяйственное ведение (на бесплатной основе - ред.) государственные газовые сети постановлением №770 от 20 августа 2012 года. На основании этого постановления были подписаны соответствующие договора с облгазами, которые действуют до сих пор.

"… действия отдельных должностных лиц Кабинета Министров Украины, Минэнергоугля, Минэкономики, Минфина, Фонда государственного имущества привели к нанесению государству ущерба в размере 930 млн гривен", - говорится в решении суда.

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Согласно документу, досудебным расследованием проверяется возможная причастность должностных лиц ЧАО "Газтек" к совершению указанных преступлений. Основным бенефициаром этой компании считается Дмитрий Фирташ. Сама компания принадлежит кипрским Porala Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited и Krezer Holdings Limited.

Печерский суд предоставил разрешение на доступ к документам этой компании за период с 1 января 2012 года по настоящее время.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон "О рынке природного газа", установив, что газовые сети могут находиться в пользовании на праве хозяйственного ведения только у "субъектов государственного сектора экономики".

