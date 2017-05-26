Утром 25 мая из-под обстрела волонтеры-медики команды ASAP Rescue вывезли двоих раненых бойцов сил АТО, позднее к ним привезли также тяжелораненую собаку, которая закрыла собой еще двоих военных и приняла удар на себя. Об этом говорится в сообщении ASAP в Facebook.

Пес не смог защитить от ранения своего хозяина, но бросился спасать других, уточнили волонтеры.

У животного серьезно повреждена шея, грудная клетка, раздроблена верхняя чаcть лапы. За его жизнь в Торецке полтора часа боролись военный анестезиолог, военный хирург и хирург ASAP. Собака выжила.

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Пес-герой

















Фото: facebook.com/HottabychOrgUa