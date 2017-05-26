С 24 по 29 мая 2000 спецназовцев ФСБ России под легендой "антитеррористической операции" отрабатывают в оккупированном Крыму элементы захвата украинских нефтяных вышек и буксировочных судов.
Кульминацией учений 29 мая станут маневры в непосредственной близости к границе с Украиной.
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Из видео понятно, что учения проходили на украинской буровой установке B-312 "Петр Годованец", которую россияне успели переименовать в "Крым-2".
Напомним, Джемилев считает, что российские комплексы С-400 в Крыму сделаны из картона.