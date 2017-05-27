Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Как в Киеве будут праздновать День города

Как в Киеве будут праздновать День города

Как в Киеве будут праздновать День города
Фото из открытых источников

В этом году программа мероприятий ко Дню Киева насчитывает 30 общегородских культурно-образовательных, художественных и спортивных событий

27.05.17 257
100

В последние выходные мая в Киеве празднуют День города.

В этом году День Киева отмечают уже 35 раз.

Как передает "5 канал", впервые праздновали День Киева в конце мая 1982 года - 1500-летие украинской столицы.

Официально же в последнее воскресенье мая отмечать этот день было предложено в 1987 году.

В этом году программа мероприятий ко Дню Киева насчитывает 30 общегородских культурно-образовательных, художественных и спортивных событий. Также запланировано 150 районных мероприятий.

Эпицентром событий будет Софийская площадь, на которой будут выступать танцоры-любители и профессионалы. После шествия, на сцене на Софийской площади торжественно откроют праздник.

Главным событием празднования Дня Киева-2017 должен стать день украинского танца и гала-концерт с участием украинских звезд.

Изюминкой программы на Софийской площади будет эксклюзивный арт-объект – металлический "торт желаний" высотой 11 метров.

На сегодня запланировано торжественное шествие от парка Шевченко до Софийской площади.

Также киевляне попытаются превзойти рекорд 2015 года, спев гимн столицы "Як тебе не любити, Києве мій" хором.

Праздновать будут и на других площадках столицы по обе стороны Днепра.

Кроме того, ко Дню Киева на территории города пройдет ряд спортивных акций: спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами" (это будет уже 25-й пробег), евромарафон, велогонка и соревнования по семейным видам спорта.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В полицию пришел подозреваемый в расстреле мотоциклиста в КиевеОклад Кличко составляет 11 тыс. гривен, а мэров городов-миллионников - 8,7 тысячВ КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 13276
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6659
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3858
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4903
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4589
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 6764
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6653
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3453
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2496
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2136
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 2862 / 3139
  2. Как школьницы-выпускницы в фонтанах купались 2334 / 2867
  3. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 1834 / 2471
  4. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 1705 / 4927
  5. Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом 1679 / 1928
  6. Россияне показали, как захватывали украинские нефтяные вышки в оккупированном Крыму 1591 / 1872
  7. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 1523 / 2179
  8. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 1366 / 6764
  9. Конструкторы анонсировали выпуск новой украинской РСЗО "Верба" 1302 / 1511
  10. Матиос: У бывшего замглавы Днепропетровской налоговой нашли российский паспорт 1052 / 1293
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 32 / 3139
  2. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 14 / 2179
  3. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 10 / 2471
  4. Нет, он не Черчилль, он другой. Может ли Порошенко считаться успешным президентом 9 / 1928
  5. Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте 9 / 789
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 7 / 6764
  7. Знакомые лица. Достанется ли Фирташу Одесский припортовый завод 7 / 684
  8. В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева 7 / 978
  9. Сенат Нидерландов поддержит ассоциацию Украина-ЕС 30 мая, – Рютте 6 / 284
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.