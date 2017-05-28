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Главная » Страна » В столичном Гидропарке сгорел спортклуб

В столичном Гидропарке сгорел спортклуб

В столичном Гидропарке сгорел спортклуб
Фото: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В результате происшествия никто не пострадал

28.05.17 714
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В воскресенье в Киеве на территории Гидропарка сгорел спортивный клуб, где тренировались любители и профессиональные спортсмены.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на крыше одноэтажного здания.

"Пожар удалось локализовать и ликвидировать. На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", — рассказали в ГСЧС.

Сейчас проверяется информация о причинах возгорания. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на Дарницком рынке Киева горят склады.

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