Высший совет правосудия переизбрал своего председателя

Игорь Бенедисюк будет возглавлять Совет еще два года

Во вторник, 30 мая, высший совет правосудия повторно избрал председателем Игоря Бенедисюка. Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП.

Сначала на заседании совета было рассмотрено заявление Бенедисюка о прекращении его полномочий как председателя Высшего совета правосудия, которое единогласно было одобрено.

После этого Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о выборах своего председателя. Заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич внес предложение снова избрать председателем Бенедисюка.

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Тайное голосование показало, что 17 голосами "за" Бенедисюк был повторно избран председателем Высшего совета правосудия.

Он будет занимать эту должность следующие 2 года.

Напомним, вечером 18 марта глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк был вынужден применить оружие во время конфликта с активистами.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что нападение на Бенедисюка имело заказной характер.