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Высший совет правосудия переизбрал своего председателя

Высший совет правосудия переизбрал своего председателя
Игорь Бенедисюк \ Фото: Daily - РБК-Украина

Игорь Бенедисюк будет возглавлять Совет еще два года

31.05.17 187
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Во вторник, 30 мая, высший совет правосудия повторно избрал председателем Игоря Бенедисюка. Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП.

Сначала на заседании совета было рассмотрено заявление Бенедисюка о прекращении его полномочий как председателя Высшего совета правосудия, которое единогласно было одобрено.

После этого Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о выборах своего председателя. Заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич внес предложение снова избрать председателем Бенедисюка.

Тайное голосование показало, что 17 голосами "за" Бенедисюк был повторно избран председателем Высшего совета правосудия.

Он будет занимать эту должность следующие 2 года.

Напомним, вечером 18 марта глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк был вынужден применить оружие во время конфликта с активистами.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что нападение на Бенедисюка имело заказной характер.

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